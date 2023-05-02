وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس، إلى مدينة أبردين في مستهل زيارته لأسكتلندا، حيث يزور منتجع الغولف الخاص به «ترامب تيرنبيري» في ساوث أيرشاير.



وكتب ترامب في منشور له على منصته الخاصة للتواصل «تروث سوشيال»، أنه ذاهب إلى «ميني استيت» قرب المدينة لافتتاح ملعب ثان «مذهل». وأكد زيارته الى «اسكتلندا وأيرلندا من أجل رؤية وتفقد ممتلكاتي الرائعة هناك».



وبعد أسكتلندا سيتوجه ترامب إلى الملاعب الخاصة به في دونبيغ على الساحل الغربي لأيرلندا.



ولم يغب السباق الانتخابي الرئاسي عن تصريحات ترامب حيث أكد أن حملته في ذهنه، مشددا على أن فوزه سيجعل أميركا «أعظم من أي وقت مضى».