انضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لقائمة مميزة، بعد أن سجل هدف «الريدز» الثالث في شباك توتنهام على ملعب «آنفيلد».

وانتهى الشوط الأول بتقدم «الريدز» بنتيجة 3-1، حيث سجل ثلاثية لليفربول كل من كورتس جونز ولويس دياز ومحمد صلاح.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويخوض صلاح مباراته رقم 300 بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن صلاح سجل 184 هدفا بقميص «الريدز» في جميع المسابقات، ليتفوق على روبي فاولر، الذي سجل 183 هدفا في 369 مباراة.

أما شبكة «سكاي سبورتس»، فقد أشارت إلى أن صلاح أصبح رابعا في قائمة الأكثر تسجيلا بقميص ليفربول خلال 300 مباراة.

وأشارت الشبكة إلى أن روجر هانت يحتل صدارة القائمة برصيد 200 هدف، ويليه إيان راش (188 هدفا)، ثم جوردون هودسون (185 هدفا).

من جهته، نجح النجم الإنجليزي هاري كين، نجم فريق توتنهام، في معادلة رقم مهاجم مان يونايتد السابق واين روني (208 أهداف) كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ)، بعدما نجح في زيارة شباك فريق ليفربول.

ومازال آلان شيرار، نجم نيوكاسل يونايتد السابق، يتربع على صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفا.