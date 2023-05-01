أعلن النواب السابقون د. عبدالكريم الكندري ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة 2023.

وقالوا في بيان صحافي مشترك إنه انطلاقاً مما بدأناه معاً تشريعاً ورقابة، وإيماناً راسخاً منا بأن عضوية مجلس الأمة هي تكليف من الأمة لحمل أمانتها و تشريف منها لمن يقع عليه قرار اختيارها.

وأكدوا أنه لهذه الاعتبارات وحرصاً على علو الإرادة الشعبية وترسيخ كلمتها وصيانة لحقها في اختيار ممثليها قررنا خوض انتخابات مجلس الأمة 2023 من دون مقرات انتخابية.

وأضافوا "متخذين من دواوين أهل الكويت وبيوتهم مقاراً لنا ومن مواقفنا التي نأمل أن تكون عبرت عن إرادتكم الحرة بمثابة الدافع لنا لنمضي متكاتفين في المرحلة المقبلة لنخوضها معاً بإيمان راسخ بأنكم أصحاب الكلمة في كل انتخابات".

وأعلنوا "تعهدنا بتقديم قانون ينظم الحملات الانتخابية لحماية جميع المرشحين وتحقيقاً لتكافؤ الفرص بينهم جميعاً وذلك ضمن حزمة

قوانین تحقق الاصلاح السياسي وتحصن إرادة الأمة".