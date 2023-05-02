اكد عضو مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية نجم عبدالله اليوم الاثنين حرص الجمعية على المشاركة في الملتقيات الكشفية المقامة بالدول العربية نظرا لدورها في تعزيز أواصر التعاون والتعارف بين الشباب العربي.



وأشار عبدالله، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركة جمعية الكشافة الكويتية في فعاليات الملتقى العربي الكشفي الدامج «الباراجمبوري» المقام حاليا بالعاصمة المغربية، أن هذه المشاركة تساعد كذلك في تكريس قيم العمل التطوعي وأخلاق التسامح والتعايش بين مختلف المجتمعات.



واضاف: ان مشاركتنا في مثل هذه الملتقيات نابعة من إيماننا بأهمية المبادئ والاهداف النبيلة التي تعممها الحركة الكشفية والهادفة الى بناء شخصية الفرد المندمج والمنفتح والنافع لنفسه ومجتمعه وللانسانية جمعاء.



وزاد عبدالله: نشارك في الملتقى الكشفي العربي الدامج بوفد مكون من خمسة أعضاء الى جانب نحو 350 مشاركا يمثلون مختلف الجمعيات الكشفية العربية، وتأتي أهمية الملتقى لأبعاده الدامجة التي تستهدف جميع الفئات، لاسيما من هم في وضعية إعاقة.



وانطلقت يوم السبت فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الكشفي العربي الدامج «الباراجمبوري» الذي يقام تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بالمركز الكشفي بالمعمورة في ضواحي الرباط وذلك بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية، علما أن المنظمة الكشفية العربية تتولى تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الكشفية المغربية تحت شعار»كشفية دامجة منصفة متجددة.



ويشهد برنامج الملتقى الذي يمتد حتى 5 الجاري تنظيم عدد من الانشطة والورش الهادفة لترسيخ المبادئ والاهداف النبيلة المنظمة للحركة الكشفية، اضافة الى تنظيم زيارات للوفود المشاركة الى عدد من المدن المغربية المتفردة بخصائصها الطبيعية والتاريخية والفنية.