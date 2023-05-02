منصور السلطان



بتعليمات من مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية ومدير جمارك الموانئ الجنوبية بالتكليف السيد/ صالح مصلح الحربي، وخلال التفتيش الدقيق، والتشديد على فحص ما يرد إلى البلاد، وصل إلى ميناء الشويخ (كرفان)، وقام رجال مراقبة التفتيش والاستيداع بفحصه جيداً، وبالتفتيش الدقيق وجدوا مخبأ سرياً في السقف. ‫ ‬وبالفحص تم العثور على عدد (234) خيشة تنباك، كل واحدة منها تحتوي على 20 باكيت، وبداخل كل باكيت 25 حبة وزن 50 غراماً، بإجمالي 117.000 حبة، وكان وزن التنباك المضبوط مايقارب 5850 كيلو غراماً ، وعليه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة. ‫



‬ومن جانبه شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد، العاملين بميناء الشويخ على جهودهم ويقظتهم.