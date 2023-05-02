بشرى شعبان

أصدرت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. بيبي العميري، 7 قرارات إدارية بتثبيت عدد من موظفي الوظائف الإشرافية بالهيئة وقد حصلت "الأنباء"، على نسخة من القرارات وهي:

تثبيت الحميدي محمد المطيري مديرة إدارة الشؤون الإدارية

تثبيت خالد ذعار الحربي مدير إدارة الشؤون المالية

تثبيت سعد يوسف الدريع مراقب الحسابات

تثبيت عارف عمر العتيبي مراقب الخدمات الاجتماعية بإدارة الخدمات العامة

تثبيت ندي عبدالله عبدالمحسن مراقب مكتب المدير العام

تثبيت يرسف يعقوب بو ناشي رئيس قسم الاسكان والمرافق العامة

تثبيت فهد محمد الفجري رئيس قسم المخصصات المالية