أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش للمـواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه ، عن قيام القوة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يوم غد الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه ، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم .

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة ، حرصاً منها على سلامة الجميع .