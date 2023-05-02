وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بقبول 400 متقدم "فورا" في دورة وكيل ضابط بأكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية ممن لم يحالفهم الحظ بالقرعة التي أجريت مؤخرا في دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (31).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد أصدر تعليماته للأكاديمية باختيار المقبولين من جميع التخصصات وذلك وفق الاشتراطات والاجراءات المنظمة بهذا الشأن على أن يلتحقوا بالدورة اليوم الثلاثاء ولمدة عام دراسي كامل.

وأوضح البيان أن تعليمات الوزير بالقبول الفوري لجميع المتقدمين تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية التي توصي دائما بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي ومنحهم الفرصة للعطاء والبذل والعمل لخدمة الوطن من مختلف المواقع والتخصصات.