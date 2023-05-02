آلاء خليفة

قالت رئيسة مجلس إدارة جامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود، إن جامعة الكويت قامت مشكورة بتنظيم معرض القبول السنوي التاسع للطلبة المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه يسهم في تعريف الطلبة على مؤسسات التعليم المختلفة في الكويت، كما أنه يقدم فرصة للطلبة للتعرف على جميع مؤسسات التعليم العالي في البلاد والتعرف على التخصصات الموجودة في هذه المؤسسات، مضيفة انها فرصة كذلك للمؤسسات أن تتعرف على الطلبة والطالبات وتستقطبهم بما يكفل تلبية احتياجات سوق العمل وخدمة الوطن.

وذكرت أن العمل في جامعة عبدالله السالم قائم على قدم وساق رغم العديد من التحديات الموجودة، إلا أن فريق العمل في المجلس التأسيسي يعمل بكامل طاقته وجهده، مؤكدة أن الجامعة وكما وعدت ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر، كما أن العمل جار على تهيئة البيئة التعليمية المتكاملة لاستقبال الطلبة، سواء من خلال تهيئة المواقع الجامعية أو الكوادر البشرية والأنظمة الآلية اللازمة لبدء العملية التعليمية في الجامعة، مؤكدة انه تم الإعلان عن احتياجات الجامعة من الكوادر البشرية وسيتم استقطاب الكفاءات المؤهلة لكل قطاع عمل.

وأشارت إلى أن عدد الطلبة وشروط القبول في الجامعة معروض على مجلس الجامعات الحكومية في اجتماعه المقبل، مؤكدة أن الجامعة ملتزمة بأنظمة ولوائح مجلس الجامعات الحكومية، مضيفة أن إنشاء جامعة جديدة ليس بالأمر السهل، خاصة أنها جامعة تحتوي على تخصصات حديثة تحتاج للكثير من الإمكانيات المادية والبشرية، مثمنة مساعدة وتعاون الحكومة بشكل عام ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت للوفاء في إنجاز الجامعة بالوقت المحدد.