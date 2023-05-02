الانتقال إلى التعامل الإلكتروني في المعاملات القضائية والعمل على سرعة الفصل في الدعاوى

أسامة أبو السعود

استقبل رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام بمقر المجلس الأعلى للقضاء بمشرف.

وكان لقاء طيبا مثمرا نوقشت فيه بعض الأمور المتعلقة بشؤون القضاء والعدالة.

وأكد الوزير د.عامر الرطام أن وزارة العدل ستبذل كل ما في وسعها من جهد ودعم وعون لازم للقضاء ورجاله، وما يكفل انتظام سير العمل بدور المحاكم وتذليل ما يعترضها من عقبات.

كما شدد وزير العدل د.عامر الرطام على تهيئة البنية التشريعية واللوجستية للانتقال إلى التعامل الالكتروني في المعاملات القضائية، والبدء في نظام التقاضي عن بُعد، خاصة في مجال الدعاوى العمالية والمنازعات الإيجارية، وذلك للوصول إلى الغاية الأسمى التي يتطلع إليها الجميع، وهي حُسن سير العدالة وانتظامها، والعمل على سرعة الفصل في الدعاوى حتى تصل الحقوق إلى أصحابها في آجال مناسبة، وهو ما يؤكد عليه دوما صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.