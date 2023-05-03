القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع أجهزة الدولة المعنية منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، هي توفير أكبر قدر من الرعاية وحسن الضيافة للأشقاء السودانيين الفارين من نيران الحرب.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية امس السفير دفع الله الحاج علي مبعوث الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارته القاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، بأن المبعوث السوداني نقل إلى وزير الخارجية رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان على ضوء العمليات العسكرية الجارية منذ أكثر من أسبوعين.



وقال المتحدث الرسمي إن المبعوث السوداني قدم الشكر لمصر حكومة وشعبا على استقبالها بكل مودة وترحاب للمواطنين السودانيين الفارين من نيران الحرب، وهو ما عقب عليه وزير الخارجية بأن توجيهات الرئيس السيسي لجميع أجهزة الدولة المعنية منذ اليوم الأول، هي توفير أكبر قدر من الرعاية وحسن الضيافة للأشقاء السودانيين.



وكشف السفير أبوزيد عن أن شكري أعاد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والمعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة.



كما أكد وزير الخارجية، أن مصر حريصة على التعامل مع الأزمة الحالية في السودان باعتبارها شأنا داخليا، ومن هنا تأسس موقفها خلال الاجتماعات التي تناولت الوضع في السودان في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية والإقليمية لسيادة السودان وعدم التدخل في الأزمة بشكل يؤدي إلى تأجيج الصراع وإراقة المزيد من الدماء.



واستعرض وزير الخارجية مجمل الاتصالات التي أجراها مع نظرائه بعدد من الدول الفاعلة والمؤثرة دوليا وإقليميا، مؤكدا وحدة رسالة المجتمع الدولي الداعية إلى ضرورة وقف الاقتتال الدائر حماية لمقدرات الشعب السوداني الشقيق، وحفاظا على سلامة السودان ووحدته ومؤسساته الوطنية.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري نقل إلى المبعوث السوداني قلق مصر البالغ من استمرار الوضع الحالي في السودان، وأنها لن تألو جهدا في سبيل مساعدة الأشقاء في السودان على تجاوز تلك المحنة انطلاقا من إيمانها الراسخ بوحدة المصير والتاريخ المشترك بين شعبي وادي النيل.