ثامر السليم



تحت رعاية أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.فايز منشر الظفيري أقام مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية بالتعاون مع طالبات شعبة مبادئ اقتصاديات التعليم للدكتورة مريم المذكور محاضرة بعنوان «أسرار التعامل» قدمها الدكتور سالم العجمي عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت.



وخلال المحاضرة تطرق د.سالم العجمي إلى موضوع الرفق واللين حاثا عليهما، مبينا أهميتهما بأدلة من الكتاب والسنة النبوية واتباع نهج الصحابة في حسن التعامل، لما لهما من تأثير كبير على نفوس البشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه).



وتقدمت د.مريم المذكور بالشكر إلى د.سالم العجمي لجهوده وتلبيته للدعوة وحرصه على تقديم النصح والإرشاد لطالبات كلية التربية لما لهن من تأثير كمعلمات أجيال المستقبل.