عبدالعزيز الفضلي



سقطت طالبة في إحدى المدارس المتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية من الدور الأول، وتم نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى الجهراء.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الطالبة تدرس في الصف الثامن سقطت من الدور الأول في مدرستها، مشيرة إلى ان الإدارة المدرسية أحسنت التصرف وقامت من خلال فريق التدخل السريع بالاتصال بالإسعاف والمنطقة التعليمية لنقل الطالبة إلى المستشفى.



وأوضحت المصادر ان مسؤولي منطقة الجهراء التعليمية تابعوا الحادثة، ورافقوا الطالبة الى المستشفى، مشيرة الى انها تعرضت لكسر في اليد والرجل وحالتها مستقرة، وتم اجراء الفحوصات والاشعة الازمة لها، والتي بينت ان امورها مطمئنة ولا تدعو للقلق.