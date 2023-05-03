كشفت مصادر أمنية تفاصيل تصفية زعيم تنظيم «داعش» في شمال سورية.



وقال مسؤول أمني تركي كبير إن أبوالحسين القرشي أنهى زعامته للتنظيم التي استمرت ستة أشهر بتفجير سترة انتحارية بعدما رفض الاستسلام خلال مداهمة للقوات الخاصة التركية في مدينة جنديرس شمال غرب سورية السبت الماضي، وكان الرئيس جيب اردوغان اعلن «تحييد» القرشي يوم الاحد.



وأفاد المسؤول الأمني بأنه أثناء المداهمة التي استمرت أربع ساعات وقادتها المخابرات الوطنية التركية اقتحمت القوات الخاصة سياجا خارجيا وبابا خلفيا وجدران مخبأه في مبنى من طابقين بالقرب من جنديرس.



وقال مصدران أمنيان سوريان إن فصائل معارضة سورية مدعومة من تركيا طوقت المنطقة خلال مداهمة المبنى من جانب القوات التركية التي قال مصدر في وقت سابق إنها دخلت سورية بسيارات مدرعة.



وأظهرت صور للموقع ـ قدمها المسؤول الأمني ـ مبنى له سقف أحمر تهدمت معظم جدران طابقه الأرضي.



وتناثرت قطع حطام من المعدن وقوالب البناء في فناء يضم نافورة صغيرة، وفي حقل مجاور مزروع بأشجار الزيتون.



وقال المسؤول إن المخابرات التي كانت تراقب القرشي منذ فترة طويلة نفذت العملية السرية بعد التأكد من أنه سيترك الموقع قريبا، مضيفا أن القرشي فجر سترته الانتحارية عندما أدرك أنه سيتم القبض عليه.



كما أفاد المسؤول بأن القوات الخاصة طلبت منه الاستسلام لكنه لم يستجب.



ومثل سلفه في زعامة التنظيم، لم يوجه القرشي أي كلمة علنية، وهو ما يشير إلى مدى تراجع نفوذ التنظيم مقارنة بوضعه عندما صعد الزعيم الأسبق له أبوبكر البغدادي على المنبر في مسجد مكتظ في العراق عام 2014 لإعلان نفسه خليفة.



وبعد رحيل القرشي، يتوقع المحللون أن يعلن «داعش» في نهاية المطاف عن رابع زعيم له خلال أربع سنوات.



ورجح مسؤولان في المخابرات العراقية أن يكون الزعيم الجديد عراقيا مثل من سبقوه، لكن لم يتبق سوى عدد قليل من القادة المؤهلين لتولي الزعامة ثلاثة منهم معروفون للمخابرات العراقية.



وقال حسن حسن، وهو مؤلف كتاب عن «داعش» لـ «رويترز»: «لم يعد لدى التنظيم قيادات تحظى بالثقة يمكنه الإعلان عنها، على الأقل داخليا، كما أن الوضع الأمني بات معقدا لدرجة لا يمكن معها إعطاء الأولوية لهذا الجانب».



وأضاف «كان تخمين شخصية الزعيم الأخير هو الأصعب حتى على الاستخبارات العراقية والأميركية، وهذا ينطبق بشكل أكبر على الزعيم القادم».