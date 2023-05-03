بيروت - خلدون قواص



أكد النائب نبيل بدر باسم النواب عماد الحوت ومحمد سليمان وعبدالعزيز الصمد ان هناك وساطات محلية وعربية بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية وسوف تكون في هذا الشهر لقاءات حثيثة مع بعض الموفدين العرب إن كان هناك إمكانية للاتفاق على انتخاب رئيس وسطي للبلاد.



وقال بعد لقائه والنواب مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، الوساطات قطعت شوطا طويلا، ولم نعد نملك ترف الوقت، وبالتالي علينا ان نتصارح فيما بيننا ونتصالح ونتفق على إنتاج رئيس وسطي للجمهورية اللبنانية.



ودعا إلى تأمين حاضنة سياسية لعرب خلدة، وقال: لا نسمح بأن تصبح قضية عرب خلدة قضية موقوفين إسلاميين جدد، لهذه الغاية قمنا بتسريع المحاكمات بصرف النظر عن النتائج التي قد لا تعجب البعض، ونحن نرى ان هذه النتائج مقبولة إلى حد ما، إلا أننا ننتظر من محكمة التمييز أن تقوم بدورها بتخفيف الأحكام عن المظلومين في هذه القضية.



وأضاف: أخبرنا أهلنا في خلدة بانهم ليسوا متروكين ونقف إلى جانبهم وإلى جانب كل القضايا الوطنية المحقة، وهناك مسعى نقوم به مع كافة الأطراف المعنية بالأمر.