أسامة أبوالسعود



أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عامر الرطام عددا من قرارات التدوير لمديرين ووظائف اشرافية بوزارة الاوقاف.



كما أصدر د.الرطام قرارا وزاريا بإلغاء تمديد مدة وقف بدر تركي العتيبي الوكيل المساعد لشؤون المساجد حاليا والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية سابقا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى.



وجاء في القرارات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها: أولا: نقل طلال مساعد محمد المدعج ـ من العمل بوظيفة مراقب الخدمات المساندة بإدارة مساجد محافظة حولي إلى العمل بوظيفة مراقب الخدمات المساندة بإدارة مساجد محافظة العاصمة.



وتضمنت القرارات: نقل أحمد إبراهيم عبدالله العنجري ـ من العمل بوظيفة مراقب الخدمات المساندة بإدارة مساجد محافظة العاصمة إلى العمل بوظيفة مراقب الخدمات المساندة بإدارة مساجد محافظة حولي.



وتابعت: نقل يحيى عايد عبدالله الرشيدي ـ من العمل بوظيفة مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة إلى العمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية.



وتضمنت القرارات ايضا: نقل عبدالله حشر محمد العنزي ـ من العمل بوظيفة رئيس قسم الإجازات والدوام بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري) إلى العمل بوظيفة رئيس قسم المناقصات بإدارة الشؤون المالية.



وتابعت قرارات وزير الاوقاف: نقل ثامر سليمان الستلان ـ من العمل بوظيفة مدير إدارة مكتب الوزير إلى العمل بوظيفة مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي.



وتضمنت القرارات: نقل عبدالحميد جابر محمد المطيري ـ من العمل بوظيفة مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري إلى العمل بوظيفة مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة.



‏واضافت القرارات: نقل د. منيف عبيد جعفر الهاجري ـ من العمل بوظيفة مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي إلى العمل بوظيفة مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري



وتابعت: نقل فيصل عبدالله حجي المطيري ـ من العمل بوظيفة مراقب الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية إلى العمل بوظيفة مراقب شؤون الرعاية والإسكان بإدارة الإسناد.



وجاء في جميع القرارات: ثانيا على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.



وعلى صعيد متصل، أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عامر الرطام قرارا وزاريا بإلغاء القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2023 بشأن تمديد مدة وقف بدر تركي العتيبي الوكيل المساعد لشئون المساجد حاليا والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية سابقا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه من تاريخ صدوره.