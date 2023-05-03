أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش ان القوة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذان رماية تدريبية بالذخيرة الحية اليوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء في ميدان الرماية البحري.



وقالت «الأركان» في بيان صحافي ان ميدان الرماية البحري هو المشار إليه بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.