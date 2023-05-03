تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تناول العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والنتائج التي تمخضت عن اجتماع عمان التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية بشأن سورية بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.



وتلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي تناول العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



واطلع وزير الخارجية على مجريات اجتماع عمان التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية بشأن سورية بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.



وثمن الشيخ سالم العبدالله الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ورحب خلال الاتصال بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع بشأن إيجاد الحلول للأزمة السورية.



من جانب آخر، تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت فلاديمير زيلتوف، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام الوزارة.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقـــة التي تجمـــع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.