بحث مدير إدارة التدريب في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الخشم مع مسؤولي مركز التدريب والتطوير الهندسي بجمعية المهندسين الكويتية سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والجمعية وإقامة برامج تدريب خاصة للمهندسي والفنيين بالوزارة.



وقال رئيس المركز بالجمعية م.أنس الحديب، إنه والزملاء في المركز سعدوا باستقبال عبدالله الخشم لهم وبحثوا سبل تطوير التعاون القائم وتجهيز برامج فردية ودورات تعاقدية خلال الفترة المقبلة.



وأكد الحديب أن مركز التدريب بالجمعية حريص على التعاون مع كل الجهات لتقديم برامج متخصصة تلبي احتياجات الوزارات وتطور المهارات المهنية المطلوبة للمهندسين العاملين في القطاعين العام والخاص، معربا عن الأمل بمزيد من التعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، مشيدا بحرص «الكهرباء» على توفير فرص تدريب مميزة للمهندسين عن طريق مركز الجمعية.



ولفت إلى انه التزاما مع التفاهمات مع وزارة الكهرباء فإن مركز التدريب أطلق 11 برنامجا تدريبيا مسائيا اعتبارا من منتصف الشهر الجاري حتى نهاية يونيو المقبل، مبينا أن هذه البرامج مدعومة وخاصة للمهندسين خارج أوقات العمل الرسمي وقبل بدء موسم العطل الصيفية.



وتابع: تتمثل البرامج في، إدارة المشاريع باستخدام البريمافيرا والاشتراطات الحكومية في الأعمال الإنشائية، تصميم وصيانة أنظمة التكييف المركزي، إدارة العقود والأوامر التغييرية، التركيبات والتمديدات الكهربائية «أونلاين»، الأمن والسلامة في المواقع الهندسية، تأهيل مهندس محترف إدارة مشاريع، بنك قواعد البيانات الجغرافية، والتأهيل لاختبار مهندس كهرباء، البرنامج الزمني للدفعات الشهرية ونظام تسلم المشروع، دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية - الهندسية.



حضر اللقاء عضوا لجنة التدريب بالجمعية م.طلال العازمي وم.منيرة السنافي.