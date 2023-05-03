ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أنه تم منع موظفي الجامعة المعينين بعد عام 2000 من استخدام مواقف السيارات بأدوار السراديب في المباني الإدارية لمدينة صباح السالم الجامعية، معللة هذا المنع بمحدودية مواقف السيارات في هذه الأدوار. ولفتت إلى أن تم السماح فقط لشاغلي الوظائف الإشرافية ومن في حكمهم وبعض الحالات الطبية الخاصة باستخدام سرداب المبنى الإداري، لافتة إلى أن القرار لا يشمل الموظفين من شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة المعينين بموجب العقد الثاني وعقد الراتب المقطوع.



وكشفت عن أنه سيتم إصدار بطاقات دخول لفئات الموظفين من خلال موقف السيارات بالمبنى الإداري والمباني المجاورة وتزويد مراكز العمل بها.



واستنكر عدد من الموظفين هذا القرار بمنعهم من خلال التمايز بينهم، مؤكدين أن المواقف كبيرة وتتسع لأعداد كبيرة من الموظفين، فكيف يتم استبعادهم مع أحقيتهم.