دعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS الباحثين من الكويت وبقية الدول العربية الى للتقدم لجائزة «الكويت» لعام 2023 التي تمنحها المؤسسة سنويا في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.



وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف د.صالح العقيلي، إن المؤسسة أطلقت هذه الجائزة عام 1979 تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تكريم العلماء الكويتيين والعرب، مضيفا أن التقديم لها مفتوح حتى 30 يونيو المقبل.



وأوضحت المؤسسة أن المجال الأول للجائزة هو العلوم الأساسية الذي يركز هذا العام على علوم الكيمياء، فيما يركز المجال الثاني، وهو «العلوم التطبيقية»، على علوم المياه ومنها الهيدروجيولوجيا واستشعار المياه عن بعد والنظام البيئي للمياه وعلم المياه الكيميائي والأرصاد الجوية المائية ومورفولوجيا المياه وتحسين جودة المياه وإدارة الموارد المائية.



أما المجال الثالث، وهو «العلوم الاقتصادية والاجتماعية»، فيركز على علم النفس.



ويركز المجال الرابع، وهو «العلوم الإنسانية والفنون والآداب»، على موضوع الأدب المقارن والآداب العالمية العلاقات الأدبية والثقافية المتبادلة عبر الحدود القومية وتاريخ العلاقات الأدبية العالمية وعلاقة الأدب بالحقول المعرفية الأخرى كالفنون التشكيلية والبصرية والعلوم الاجتماعية والفلسفة، ودراسات في الأدب العالمي، و«العلوم التخصصية الناشئة» هو المجال الخامس، والذي يركز على علوم الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، ويشمل نظم الخبرة وإنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الصناعي والتعلم الآلي وعلم البيانات وتحليلها والتنقيب في البيانات الضخمة ومعالجة اللغات الطبيعية، والشبكات العصبية والمنطق الضبابي والأتمتة والأمن السيبراني.



وأوضحت المؤسسة أن من شروط التقدم للجائزة، أن يكون المرشح عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي إضافة إلى كونه عالما باحثا في مجاله ويحمل شهادة الدكتوراه، وأن يكون الإنتاج العلمي مبتكرا وذا أهمية بالغة بالنسبة إلى المجال المقدم فيه ومنشورا خلال السنوات العشرين الماضية.