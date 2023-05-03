ندى أبو نصر



احتضنت قاعة أحمد العدواني للفنون التشكيلية حفل افتتاح معرض مسابيح للفنان د.حمود المقاطع بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.مساعد الزامل ونخبة من الفنانين والمخرجين والإعلاميين. وأعرب د. مساعد الزامل خلال حفل عن سعادته بحضور المعرض الذي وصف لوحاته بالتحفة الجميلة.



وقال انما يميز معرض د. حمود المقاطع الدقة في رسم اللوحات، مشيرا الى ان المجلس الوطني يحرص دائما على التواصل الدائم مع المدعين واحتضانهم من خلال إقامة المعارض والورش لعرض انتاجهم وابراز الفن التشكيلي بكافة أنواعه ومدارسه على الصعيد المحلي ويأتي افتتاح هذا المعرض ترجمة لمسار المجلس المشجع لدعم المواهب والإبداع.



وأضاف أنه بداية موسم المجلس الوطني وسيكون حافلا بالأعمال والفنون التشكيلية والمعارض الخارجية والداخلية والخزف والمهرجانات كمهرجان الصيف الثقافي والموسيقى الدولي والسينمائي والمسرحي، معربا عن امله في أن تكون الأعمال لهذا العام متجددة ولها نوعيتها الخاصة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



بدوره قال الفنان د.حمود المقاطع أن معرض «مسابيح» هو المعرض الشخصي الثالث له وانه يقدم به رؤية جديدة في استخدام عنصر «المسباح» وانه دمج بين الواقعية واللمسات التجريدية. واضاف ان اسلوبه دائما الاقتراب من مفردات العمل في محاولة لتوضيح جماليات هذا العنصر الجميل التراثي الاسلامي الخليجي.



وأشار الى ان المعرض يتضمن 14 لوحة فنية تعكس التراث العربي والإسلامي ليكون العنصر الذي تمحورت فيها اللوحات باللونين الأسود والأبيض مع تدرجات رمادية ليجرد اللوحة من بقية الالوان فيجعل المتلقي يركز على التكوين والأشكال والإضاءة.