دعت وزارة المالية البلدية إلى الاستعجال في تنفيذ جزء من التوصيات المتعلقة بترشيد النفقات الحكومية والتي تهدف الى مراجعة جميع العقود التشغيلية بما يعادل 3.7 ملايين دينار.



وأوضح كتاب وزارة المالية والمتعلق بتنفيذ مبادرة رفع كفاءة المشتريات الحكومية من خلال مراجعة عقود النظافة المدنية انه في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها وزارة المالية من جهة رفع كفاءة المشتريات الحكومية من أجل ضبط وترشيد النفقات الحكومية في كل جهات الدولة، والتي تهدف الى مراجعة جميع العقود الرئيسية للنفقات التشغيلية في الأجهزة الحكومية، فقد قام فريق العمل المختص بتحليل جميع البيانات المتوافرة لديه من خلال دراسته للعقود، وتحديد كيفية تحسين التعاقد الحالي، وإرساء أفضل التطبيقات والممارسات الدولية لتحسين الكفاءة التشغيلية لجهتكم، دون التعرض لجودة الخدمات.



وعليه، يرجى استعجال المعنيين في جهتكم بتنفيذ جزء من التوصيات المرفقة بكتابنا السابق مع مراعاة ان تكون ضمن الترشيد المستهدف والذي يعادل 3.7 ملايين دينار، وذلك عن طريق تقنين حجم الكميات والحفاظ على قيمة الأسعار، والتي يمكن تحقيقها خلال فترة العقد الحالي، وذلك وفقا للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، وبما يتماشى مع الأحكام والشروط الخاصة بالعقود التي تمت مراجعتها.



هذا، وفي حال وجود أي اعتراضات او تعديلات على التوصيات يرجى موافاة وزارة المالية بتقرير مفصل عن أسباب تلك الاعتراضات او التعديلات في غضون أسبوعين من تاريخ الكتاب.