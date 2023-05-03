أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق طوارئ حولي بتنفيذ جولات تفتيشية على المناطق التجارية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



في هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي ابراهيم السبعان، ان الجولات أسفرت عن غلق مخزن يحتوي على هدايا وكماليات بدون ترخيص بالإضافة الى توجيه إنذار لصاحب العقار لاستغلاله العقار في غير الغرض المرخص له، وتحرير 18 مخالفة تضمنت عدم التزام المحلات بتجديد رخصة الإعلان واستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص، كما تم توجيه إنذارين بالتعدي على أملاك الدولة تمهيدا للإزالة. ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الإداري.