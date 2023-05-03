أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن نجاحها في اجتياز عملية التدقيق الخاصة بالامتثال لمعيار (ISO 31000: 2018) لإدارة المخاطر، وذلك بعد تخطي الاختبار الذي قامت به Bureau Veritas، المزود الرائد لخدمات الاختبار والتدقيق وإصدار الشهادات، وحصلت stc على الشهادة بعد إتمام عملية تقييم صارمة على ممارسات إدارة مخاطر الشركة مقابل معيار ISO 31000 والتزامها بتطبيق معايير إدارة المخاطر المؤسسية.



وتأتي هذه الشهادة بعد حصول stc على العديد من شهادات الأيزو، حيث تعد (ISO 31000:2018) أحد المعايير المعترف بها عالميا لإدارة المخاطر، وتحصل عليها المؤسسات التي تلتزم بتطبيق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب التي تضاهي المعايير العالمية، ويركز إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية، امتثال الإدارة العليا بالتحسين المتواصل لنظام إدارة المخاطر.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أن الحصول على الشهادة يعكس المعيار الذي تهدف الشركة إلى الحفاظ عليه وتطويره باستمرار عندما يتعلق الأمر بتدقيق الامتثال لإدارة المخاطر، وتعد شهادة ISO 31000: 2018 معيار معترف به دوليا لإدارة المخاطر، وتوفر إطارا للمؤسسات لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر بشكل فعال. ومن خلال الحصول على هذه الشهادة، أثبتت stc التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر وضمان أعلى مستوى من الخدمة لعملائها، علاوة على ذلك، ستمكن هذه الشهادة شركة stc من تحسين قدراتها في إدارة المخاطر وتعزيز سمعتها كمزود خدمة موثوق به وجدير بالثقة في الصناعة.



وتعليقا على هذا الإنجاز، قال م.فهد العلي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: يسعدنا اجتياز شهادة الامتثال ISO 31000: 2018 الخاصة بإدارة المخاطر، والتي تعكس قدرة الشركة على التوسع في تقديم خدماتها وحلولها لشريحة أكبر من العملاء، فضلا عن تنمية أعمالها بطريقة مستقرة ومستدامة ومسؤولة، وذلك عبر التزامها بتطبيق المبادئ التوجيهية الصارمة لأخلاقيات العمل وممارسات الحوكمة الرشيدة. حيث يعد هذا الإنجاز شهادة على تفانينا في تزويد عملائنا بأعلى مستوى من الخدمة والتأكد من أننا ندير المخاطر بشكل فعال.