شريف حمدي



رغم تحسن الاوضاع نسبيا في مجمل اداء بورصة الكويت خلال تعاملات ابريل الماضي على مستوى المؤشرات، فضلا عن القيمة السوقية التي حققت مكاسب تجاوزت 583 مليون دينار، إلا ان السيولة شهدت تراجعا بنسبة 28% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليستمر تراجع معدلات السيولة منذ بداية العام الحالي ببلوغها 3.2 مليارات دينار وهي أقل بنسبة 42% مقارنة بذات الفترة من عام 2022، إذ بلغت السيولة 5.6 مليارات دينار.



ويرجع انخفاض معدلات السيولة في بورصة الكويت منذ بداية العام إلى أسباب خارجية بالمقام الأول، إذ تشهد الساحة العالمية حالة من عدم اليقين على مستوى الاسواق العالمية جراء ارتفاع معدلات التضخم ومحاولات مواجهتها برفع معدلات الفائدة، هذا إلى جانب أزمة البنوك الأميركية التي فاقمت حالة الحذر على مستوى الأسواق العالمية ومنها بورصات المنطقة.



وتترقب بورصة الكويت استمرار تحسن الاوضاع على مستوى كل المتغيرات بما في ذلك معدلات السيولة في ظل حالة من التفاؤل تسود بين اوساط المتعاملين على وقع نتائج مالية جيدة لأغلب البنوك والشركات التي افصحت عن أرباح بعضها قياسية للربع الأول.



ومع انخفاض معدلات السيولة بسوق الأسهم، إلا ان اغلب المتعاملين لديهم شعور بالثقة تجاه الأسهم الكويتية خاصة مع النمو المحقق في الارباح، إذ استمر جنوح الأفراد والمؤسسات والشركات المحليين والأجانب للشراء، في المقابل، جنحت تعاملات صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء الكويتية، وصناديق الاستثمار الاجنبية للبيع، فيما استمرت عمليات البيع لأغلب فئات المتعاملين الخليجيين منذ بداية العام الحالي.



وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول منذ بداية العام وحتى نهاية ابريل الماضي، بلغ صافي تعاملات المستثمرين الكويتيين الشرائية 55.4 مليون دينار، وتركزت هذه العمليات الشرائية حول الافراد بصافي شراء 24.3 مليون دينار، وبصافي بلغ للمؤسسات والشركات الكويتية 46 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لصناديق الاستثمار الكويتية بـ 12 مليون دينار، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظ والعملاء الكويتيين بصافي بيع بلغ 2.9 مليون دينار.



كما استمر التوجه الشرائي على مستوى تعاملات الاجانب، وهو ما ظهر من خلال صافي مشتريات بلغ 46.5 مليون دينار، وتركزت تعاملات الاجانب الشرائية حول المؤسسات والشركات بصافي شراء بلغ 46.2 مليون دينار، كما بلغ صافي شراء الأفراد الاجانب 257 ألف دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الصناديق الاستثمارية الاجنبية بصافي 11.8 ألف دينار. فيما استمر جنوح الخليجيين للبيع منذ بداية العام حتى نهاية ابريل، حيث بلغ صافي قيمة تعاملاتهم 101.8 مليون دينار، وكان لافتا بيع المؤسسات والشركات الخليجية بـ 98.3 مليون دينار، كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 3.1 ملايين دينار، وبلغ صافي بيع صناديق الاستثمار الخليجية 413 ألف دينار، في المقابل كان التوجه شرائيا لمحافظ العملاء بـ 21.3 ألف دينار.



16.4 ألف حساب نشط في السوق بنهاية أبريل



انخفضت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات ابريل الماضي بنسبة 2.3%، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 16.4 ألف حساب مقارنة بـ 16.8 ألف حساب في نهاية مارس الماضي. وبذلك بلغت نسبة الحسابات النشطة 3.92% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لاحصائيات البورصة بنهاية ابريل الماضي والتي تقدر بـ418.380 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 96.08% من اجمالي حسابات التداول. ويرجع سبب انخفاض أعداد الحسابات النشطة خلال ابريل الماضي لتقلص عدد الجلسات بمناسبة عطلة عيد الفطر، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع اعداد الحسابات النشطة مع عودة الجلسات لمعادلاتها المعتادة.