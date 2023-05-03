ذكرت وسائل إعلام أميركية أن عالم كمبيوتر يلقب بـ «عرّاب الذكاء الاصطناعي» ترك وظيفته في «غوغل» للتنديد علنا بمخاطر هذه التكنولوجيا.



وقال جيفري هينتون، الذي ابتكر تقنية أساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن التقدم المحرز في هذا المجال يحمل في طياته «مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية». ونقلت الصحيفة عنه في المقال الذي نشرته «انظروا كيف كان الأمر قبل خمس سنوات، وكيف هو الآن، تخيلوا كيف ستتقدم الأمور قياسا على هذا الفارق. إنه أمر مخيف».



قال هينتون إن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا تدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي بسرعة خطيرة، ما يهدد بالقضاء على وظائف ونشر معلومات مضللة.



وأوضح لصحيفة «نيويورك تايمز» انه «من الصعب تخيل كيف يمكن منع الجهات السيئة من استخدامها لأمور سيئة».