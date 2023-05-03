

منصور السلطان



تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من مادة التنباك إلى البلاد من خلال إخفائها بطريقة سرية وذكية في «كرفان» سحب قادم من إحدى الدول الخليجية تم استيراده لحساب مواطن.



وقال مصدر جمركي لـ «الأنباء»: وصلت باخرة الى ميناء الشويخ البحري قادمة من دولة خليجية، وفور إنزال الشحنات التي على سطحها ومن ضمنها «كرفان»، تم الاشتباه بوجود مخابئ سرية في سقف الكرفان، وبعد فتح السقف عثر على ما يقرب من 234 خيشة تحوي مادة التنباك الممنوع استيرادها موزعة على ما قارب من 116 ألف كيس صغير بواقع 6 أطنان.



وعليه تم تحرير محضر وتحويله إلى جهة الاختصاص واستدعاء المواطن الذي قام باستيراد الكرفان للتحقيق معه.