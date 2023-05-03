يخوض أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث اختبارا سهلا نسبيا عندما يلتقي قادش اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويبحث «الأتلتي»، الذي يتخلف بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد، عن انتصاره الثالث تواليا بعد فوزه على ريال مايوركا 3-1 وبلد الوليد 5-2 في الجولتين الماضيتين تحت هالة نجمه المتألق المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، ويسعى أتلتيكو مدريد (66 نقطة) لزيادة الضغط على صاحب المركز الثاني جاره ريال مدريد (68 نقطة).



ويلعب اليوم كذلك فالنسيا مع فياريال، وخيتافي مع سلتا فيغو.



وفي ختام المرحلة الـ 32، فشل أتلتيك بلباو في اللحاق بالمراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية باكتفائه بالتعادل ضد مضيفه ريال مايوركا 1-1.



وكادت الأمور أن تكون أسوأ لبلباو كونه خطف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء للغاني إنياكي وليامس، بعد أن افتتح الكوري الجنوبي كانغ-إن التسجيل لأصحاب الأرض (58).



ورفع النادي الباسكي رصيده الى 47 نقطة في المركز السابع على بعد نقطتين من ريال بيتيس السادس الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة الى المسابقات القارية.



من جهته، رفع مايوركا رصيده الى 41 نقطة في المركز الحادي عشر بعد سقوطه ضد أتلتيكو مدريد.



وانتهت سلسلة من خمس مباريات تواليا من دون خسارة لإشبيلية في الدوري بسقوطه ضد مضيفه جيرونا 2-0 بهدفي القائد قلب الدفاع خوانبي (23) والأرجنتيني فالنتين كاستيانوس (55).