القاهرة - سامي عبد الفتاح



وصلت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، لخوض مباراة السوبر المصري، وشهدت قائمة الفريق تواجد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا.



وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر قد أعلن قائمة اللاعبين لمواجهة كأس السوبر المقرر لها الجمعة المقبل، بملعب محمد بن زايد. وتم استبعاد رامي ربيعة وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد، للإصابة، ومحمد الضاوي كريستو، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد عودته من الإصابة، و6 لاعبين لأسباب فنية، وهم: أيمن أشرف ورأفت خليل وحمزة علاء وشادي حسين وبرونو سافيو وكريم الدبيس.



ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم استعدادا للمواجهة.



وكان نادي الزمالك قد أعلن اعتذاره عن عدم خوض مباراة كأس السوبر أمام الأهلي على خلفية تعليق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا».



وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه، بعد تنفيذه حكما بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي «الزمالك لن يشارك في مهزلة»، وإنه من غير المقبول ما تم في أزمة عقوبة لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا».



وكانت لجنة الاستئناف «التظلمات» باتحاد كرة القدم المصري، قررت تعليق عقوبة «كهربا»، الصادرة عن لجنة الانضباط التي أعلنت في وقت سابق إيقاف لاعب الأهلي 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، بسبب هتافات مسيئة مع جماهير ناديه عقب مباراة الزمالك في الدوري.



وأضاف منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس «لا نأخذ قراراتنا من وسائل التواصل الاجتماعي.. قراراتنا بناء على مصلحة النادي.. ولن يحافظ على مصلحة النادي أكثر من مجلسه المنتخب من الجمعية العمومية».



إلى ذلك، قال عضو الاتحاد المصري إيهاب الكومي في تصريحات صحافية، إن نادي بيراميدز سيشارك في الكأس السوبر بدلا من الزمالك بحال تأكيد انسحابه، وذلك وفقا للوائح.