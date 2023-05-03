



يطمح إنتر للحفاظ على المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل شريطة فوزه على هيلاس فيرونا اليوم ضمن المرحلة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويحتل «النيراتزوري» برصيد 57 نقطة المركز الرابع قبل رحلته إلى فيرونا صاحب المركز الثامن عشر الذي يحاول تفادي الهبوط، إلا أن إنتر لا يتقدم سوى بفارق الأهداف عن ميلان الخامس حامل اللقب وروما السادس اللذين يواجهان كريمونيزي ومونتسا تباعا اليوم أيضا.



ويسافر روما إلى مونتسا مثقلا بالغيابات للإصابة، حيث يفتقد مدافعيه الهولندي ريك كارسدورب والإنجليزي كريس سمولينغ والإسباني دييغو يورنتي والألباني ماراش كومبولا، فيما يستمر غياب لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم والمهاجم أندريا بيلوتي، والصربي نيمانيا ماتيتش للإيقاف.



ويلعب اليوم أيضا سمبدوريا مع تورينو، وأتالانتا مع سبيتزيا، ويوفنتوس مع ليتشي، وساليرنيتانا مع فيورنتينا.



إلى ذلك، عاد فروزينوني الذي يشرف عليه المدرب فابيو غروسو، مسجل ركلة الترجيح الحاسمة لإيطاليا في نهائي مونديال 2006 في كرة القدم، إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد فوزه على ريجينا 3-1.



ووضع هذا الفوز على ستاد بينيتو ستيربي فريق فروزينوني على بعد 10 نقاط من ثالث الترتيب باري المتعادل مع تشيتاديلا 1-1، ليضمن خوض بطولة الدرجة الأولى للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك قبل 3 جولات على انتهاء منافسات المستوى الثاني، حيث أمضى آخر أربعة مواسم.



ويلتقي بريست وضيفه نانت اليوم في ختام المرحلة الـ 33 من الدوري الفرنسي.



كما يتلاقى شتوتغارت مع آينتراخت فرانكفورت اليوم في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا.