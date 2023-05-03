

يعقوب العوضي



توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات في نادي القرين بلقب بطولة كأس الاتحاد بعد فوزه على سيدات نادي سلوى الصباح بنتيجة 10- 0 (بالانسحاب) فيما جاء فريق فتيات العيون في المركز الثالث، وبعد إطلاق صافرة الختام للمباراة النهائية قامت عضوتا اللجنة النسائية في اتحاد اليد مريم الهرشاني وفجر البسام ومدير لعبة اليد في نادي القرين عبدالعزيز يالوس بتقديم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة، جدير بالذكر أن سيدات القرين بسطن قبضتهن على البطولات المحلية للموسم الثالث على التوالي، حيث تعد الثنائية (الدوري والكأس) الثالثة التي يحققنها على التوالي.