

يسعى مان سيتي للحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف وست هام يونايتد اليوم على ستاد «الاتحاد» في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 28 من المسابقة. ويصارع «السيتي» على 3 جبهات حتى اللحظة مع وصوله لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي، حيث يلتقي مع مان يونايتد، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يلاقي خلاله حامل اللقب ريال مدريد.



ويمني «المطارق» النفس في تحقيق الانتصار على منافس صعب مثل مان سيتي وذلك للابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يمتلك الفريق حاليا 34 نقطة في المركز الـ 15 وبفارق 4 نقاط عن صراع الهبوط.



وفي مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة ذاتها، يستقبل ليفربول ضيفه فولام على ملعب «أنفيلد»، ويريد «الريدز» استمرار انتصاراته والتشبث بفرصة احتلال احد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وفي ختام المرحلة الـ 34، خرج ليستر سيتي وضيفه ايفرتون ـ اللذان يكافحان لتفادي الهبوط ـ متعادلين 2-2.



افتتح «التوفيز» التسجيل بركلة جزاء لدومينيك كالفرت لوين (15)، قبل أن يعادل «الثعالب» عبر التركي تشالار سويوندجو (22) ويتقدم لاحقا عبر جايمي فاردي إثر تمريرة في العمق من جيمس ماديسون ليتوغل المنطقة مراوغا الحارس ويسكنها الشباك (33). وقبل نهاية الشوط الاول، حرم الحارس جوردان بيكفورد أصحاب الارض من تعزيز تقدمهم بتصديه لركلة جزاء نفذها ماديسون (44). ونجح النيجيري أليكس إيوبي في معادلة النتيجة بعد الاستراحة بتسديدة من داخل المنطقة (54).



ومع هبوط متوقع لساوثهامبتون المتذيل صاحب المركز العشرين (24 نقطة)، يدور صراع رباعي لتفادي المركزين الآخرين، إذ يحتل ايفرتون وصافة القاع برصيد 29 نقطة، على بعد نقطة فقط عن كل من نوتنغهام فوريست الثامن عشر وليدز يونايتد السابع عشر وليستر سيتي السادس عشر.