هادي العنزي



جدد مجلس إدارة نادي الكويت تعاقده مع محترف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الهاييتي كادي لالان لموسمين إضافيين، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها لاعب الارتكاز مع الفريق في الدوري المحلي، وبطولة «السبور ليغ» الآسيوي لمنطقة الخليج. وقد فرض لالان جودته الفنية، وساهم بمواصلة «الأبيض» لانتصاراته المتتالية محليا وعربيا وآسيويا منذ الموسم الماضي، من خلاله انسجامه مع الفريق، وقيامه بأدواره الهجومية والدفاعية بأفضل طريقة ممكنة، بالإضافة إلى انسجامه مع اللاعبين والتزامه التكتيكي بتعليمات المدرب الألماني بيتر شومرز. وتنتظر الكويت مواجهات حاسمة في الأدوار النهائية على لقب الدوري، بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري «السوبر ليغ» لمنطقة الخليج والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للأندية.