يعقوب العوضي



تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس اتحاد كرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، إذ يلتقي حامل اللقب الكويت مع الفحيحيل في الـ5:00 مساء، فيما يواجه وصيف الدوري الممتاز القادسية الصليبخات في الـ7:00.



في المباراة الأولى تصب الترشيحات في كفة الكويت والذي يقدم مستوى مميزا طوال المواسم الـ11 الماضية، ويقود الكتيبة المدرب البرازيلي أوليفيرا الذي يعتمد على مجموعة من اللاعبين المميزين منهم صالح الموسوي، ومشعل طه، وعبدالله الغربللي، وعبدالعزيز الشمري والمحترفين فرانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز وحارسي المرمى علي وحسن صفر.



أما الفحيحيل فيمر بظروف صعبة خاصة بعد عدم استقرار الجهاز الفني، حيث توصل الأحمر مع المدرب السابق وليد فيروز إلى نهاية الطريق قبل بطولة الكأس، وعليه اليوم تقديم مستوى جيد.



وفي المواجهة الأخرى فالقادسية وصيف الدوري الممتاز بقيادة المدرب الصربي بوزو لديه الإمكانية والقدرة على المنافسة ويسعى اليوم إلى تعويض خسارة لقب الدوري الممتاز. أما الصليبخات فهو فريق مجتهد قدم مباريات جيدة في بطولتي الدوري والكأس في قسمه التمهيدي ونجح بقيادة مدربه الوطني حسين حبيب، في الاستمرار بدوري الأضواء، ويعتمد على حارس المرمى عبدالله الصفار إلى جانب عنصري الخبرة مهدي القلاف ومشعل السويلم.