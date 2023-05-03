

توصلت دراسة من جامعة كامبريدج إلى أن اللعب مع الأصدقاء في مرحلة ما قبل المدرسة يقلل من مخاطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية لاحقا. وبحسب مركز أبحاث بيدال في جامعة كامبريدج، تبني لعبة الأقران الناجحة المهارات المعرفية الأساسية في المجالات الاجتماعية والتنظيم الذاتي، والتي بدورها تساعد الأطفال على تكوين شبكات علاقات عالية الجودة بين الأقران.



وأظهر بحث جديد أن الأطفال الذين يتعلمون اللعب بشكل جيد مع الآخرين في سن ما قبل المدرسة يميلون إلى التمتع بصحة نفسية أفضل مع تقدمهم في السن، وتقدم النتائج أول دليل واضح على أن «القدرة على اللعب بين الأقران»، والقدرة على اللعب بنجاح مع الأطفال الآخرين، لها تأثير وقائي على الصحة العقلية.



قام الباحثون في جامعة كامبريدج بتحليل البيانات من حوالي 1700 طفل، تم جمعها عندما كانوا في سن الثالثة والسابعة، أولئك الذين يتمتعون بقدرة أفضل على لعب الأقران في سن الثالثة أظهروا باستمرار علامات أقل على ضعف الصحة العقلية بعد أربع سنوات، وكانوا يميلون إلى انخفاض النشاط المفرط وأبلغ الآباء والمعلمون عن مشاكل سلوكية وعاطفية أقل وكانوا أقل عرضة للدخول في شجار أو خلافات مع الأطفال الآخرين.



وتشير النتائج إلى أن منح الأطفال الصغار الذين قد يكونون عرضة لمشاكل الصحة العقلية الوصول إلى فرص مدعومة جيدا للعب مع أقرانهم، على سبيل المثال، في مجموعات اللعب التي يديرها متخصصون في السنوات الأولى، يمكن أن يكون وسيلة لفائدة صحتهم العقلية على المدى الطويل بشكل كبير.

المصدر: «medicalxpress»