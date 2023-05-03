للمرة الثالثة منذ بداية العام 2023، يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة بفعل قصف اسرائيلي تعرض له مساء امس الأول، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واضرار مادية.



ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري أمس قوله إن إسرائيل شنت هجوما في وقت متأخر من مساء الاثنين أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بينهم مدنيان إلى جانب إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة. وأوضح المصدر أن إسرائيل نفذت القصف الجوي برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفة مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب مما تسبب أيضا في بعض الخسائر المادية، وذكر الإعلام السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت «لعدوان إسرائيلي» على محيط حلب وأنها أسقطت عددا من الصواريخ.



من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان «دوت عدة انفجارات في منطقة مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري في حلب، نتيجة استهداف إسرائيلي».



وأضاف المرصد أن القصف أدى لحدوث أضرار جسيمة وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بشكل مؤقت، وأكد ان الصواريخ طالت «أحد المستودعات التي تحتوي على ذخائر كبيرة ما أدى لتدميره بشكل كامل واشتعال النيران فيه، كما سقطت الصواريخ الإسرائيلية في منطقة معامل الدفاع الجوي التابعة للنظام بمنطقة السفيرة بريف حلب، ما أسفر عن تعرضها لأضرار مادية كبيرة، فيما حاولت الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ إلا إنها فشلت في إيقاف الهجوم الإسرائيلي» بحسب المرصد.



وأعلن المرصد ارتفاع عدد القتلى الى أكثر من سبعة أشخاص، بينهم أربعة عسكريين سوريين وثلاثة مقاتلين موالين لإيران غير سوريين.



وكشفت مصادر محلية ان الهجوم الحالي يختلف عن الاعتداءات السابقة لناحية نوعية الاستهداف المراد منه إطالة مدة الإصلاح. وقالت المصادر لموقع «أثر» المقرب من الحكومة أن القصف تسبب بأضرار في المدرج، نتج عنها 4 حفر بالمدرج قطر كل حفرة وعمقها 10 أمتار، وأن العدوان



وبذلك، يكون المرصد السوري أحصى منذ بداية العام 2023 ( 16مرة) قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 11 منها جوية و4 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 34 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.



وتسببت تلك الضربات بمقتل 43 من العسكريين بالإضافة لإصابة 28 آخرين منهم بجراح متفاوتة، بحسب المرصد الذي احصى منهم 13 عسكريا سوريا بينهم ضباط، و18 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، و5 من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، و4 من الميليشيات التابعــــة لإيران مـــن الجنسية السورية، و3 من حزب الله اللبناني.