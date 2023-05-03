قال قصر باكنغهام إن أكثر من 2200 ضيف سيشهدون مراسم تتويج الملك تشالز يوم السبت المقبل، منهم ممثلون عن 203 دول، بمن في ذلك حوالي 100 رئيس دولة وملك وزعيم، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني والخيري.



وقال القصر في بيان إن من بين الضيوف في كنيسة وستمنستر آبي بلندن فائزون بجوائز نوبل وممثلون دينيون ورؤساء دول ووزراء خارجية.



وأضاف البيان ان 400 شاب يمثلون منظمات خيرية ستتاح لهم فرصة مشاهدة مراسم التتويج والمواكب من داخل كنيسة القديسة مارغريت المجاورة.



وسلطت صحيفة «إيفيننغ ستاندارد» البريطانية الضوء على النخبة من الضيوف من داخل المملكة المتحدة وخارجها.



وأوضحت الصحيفة أن قائمة الضيوف النهائية لأول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ سبعين عاما لم تتأكد بعد، لكن عائلة وأصدقاء الملك والملكة والملوك الأجانب والسياسيين وقادة العالم والمشاهير سيحضرون حفل التتويج في الساعة الحادية عشرة صباحا يوم 6 الجاري، بعد وصول أفراد العائلة الملكية في موكب من قصر باكنغهام إلى الكنيسة.



ومن المتوقع أن يحضر الحفل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وجميع من شغل منصبه من الأحياء إلى جانب وزراء الحكومة وزعيم المعارضة وزعيم حزب العمال كير ستارمر. وقبل الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف الدعوة، على الرغم من كونه جمهوريا ورغم الوعد الذي قطعه على نفسه بالتحدث في تجمع مؤيد للاستقلال في مدينة غلاسكو الاسكتلندية في نفس يوم التتويج، وهو ما لن يفعله الآن. وأثارت زعيمة حركة «شين فين» في ايرلندا الشمالية ميشيل أونيل انتقادات من البعض بقبولها الدعوة لحضور الحفل، فيما بررت خطوتها بأنها ستذهب لدفع «السلام والمصالحة»، على الرغم من كونها «جمهورية».



ولن يحضر الرئيس الأميركي الحفل، لكن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنكار أن هذه الخطوة «ازدراء»، وبدلا من ذلك ستمثل السيدة الأولى جيل بايدن الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيكون هناك لإظهار «صداقته واحترامه وتقديره» للمملكة المتحدة.



كما سترسل ألمانيا وإيطاليا رئيسيهما الشرفيين فرانك فالتر شتاينماير وسيرجيو ماتاريلا بدلا من رئيسي الحكومتين أولاف شولتس وجورجيا ميلوني، وسيحضر نائب الرئيس الصيني هان تشانغ الحفل.



وقال كل من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما سيحضران الحفل كذلك.



لكن من غير المتوقع أن يحضر بعض قادة الكومنولث بسبب الخلافات المتزايدة حول الماضي الاستعماري، على الرغم من قرار الملكة عدم ارتداء الماسة المثيرة للجدل «كوه نور» التي تطالب مستعمرات سابقة باستعادتها.



ومن بين الذين أكدوا حضورهم الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا، والملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا، والملك كارل السادس عشر غوستاف وولي العهد الأميرة فيكتوريا من السويد.



وسيمثل اليابان الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو عن الإمبراطور ناروهيتو في الحفل.



وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن الرئيس إسحق هرتسوغ وإفرايم ميرفيس كبير حاخامات بريطانيا سيذهبان إلى حفل التتويج في لندن سيرا على الأقدام يوم السبت التزاما بتعاليم يهودية تحظر السفر بالسيارات خلال اليوم المقدس لدى اليهود.



ويواصل قصر باكنغهام نشر تفاصيل عن مراسم تتويج الملك التي من المقرر أن تكون على نطاق أضيق من المراسم التي أقيمت لتتويج والدته الملكة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستظل حافلة بمظاهر الفخامة والأبهة التي تعكس تقاليد أسرة يعود تاريخها إلى ألف عام. وسيرتدي الملك تشالز، الذي قضى حياته مدافعا عن الاستدامة ومعارضا للاقتصاد الاستهلاكي، ملابس سبق أن ارتدتها أمه وجده وأسلاف آخرون في مراسم تتويجه.



وقال القصر إن العديد من الأشياء التي ستستخدم في الحفل، مثل التيجان والصولجانات، يعود تاريخها إلى قرون مضت، مضيفا أن تشالز سيرتدي أيضا بعض الملابس التي ظهرت في مراسم التتويج منذ عام 1821 «من أجل الاستدامة والجودة».



ومن بين القطع التي ستظهر مرة أخرى، قفاز التتويج الذي صنع لجده جورج السادس عام 1937. وسيرتدي تشالز أيضا ثوب جده المصنوع من الكتان الأبيض وحزام السيف الخاص به ليتجنب مرة أخرى تقليد صنع ثوب جديد.



كما سيرتدي ملابس أخرى لأسلافه خلال مراسم التتويج يعود تاريخها إلى ألف عام وتشمل معطفا طويل الأكمام من الحرير الذهبي فصل عند تتويج الملك جورج الخامس، الجد الأكبر للملك تشالز، وارتداه الملوك اللاحقون ومن بينهم الملكة إليزابيث.