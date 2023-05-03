

كشفت وزارة خارجية جنوب السودان أمس أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي» وافقا من حيث المبدأ على هدنة سابعة، لمدة 7 أيام تبدأ غدا الخميس.



كما قالت الخارجية، في بيان، أن البرهان وحميدتي وافقا خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على تسمية ممثليهما في محادثات سلام تعقد في مكان من اختيارهما.



وسبق ذلك استمرار المعارك امس، بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني «كارثي» وسط ارتفاع فاتورة الحرب بنزوح أكثر من 400 ألف شخص داخل وخارج البلاد.



وقال أحد سكان الخرطوم بحسب «فرانس برس»: «نسمع طلقات نارية وهدير طائرات حربية ودوي مدافع مضادة للطائرات».



وشن سلاح الجو السوداني امس غارات جوية على مناطق في الخرطوم بحري، بينما أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة من طراز «ميغ» تابعة للجيش.



وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في منشور أورده عبر صفحته بموقع فيسبوك:«شنت قوات الانقلابيين والفلول غارات بالطائرات، على عدد من المناطق السكنية بالخرطوم تصدت لها قواتنا الباسلة بإسقاط طائرة من طراز «ميغ» ظلت تهاجم وتقتل المواطنين الأبرياء في انتهاك صارخ لحقوق الانسان».



يأتي هذا في حين كشف المبعوث الأممي للسودان عن موافقة طرفي الصراع على إرسال ممثلين إلى محادثات تعقد في السعودية، بينما تحاول عدة دول أفريقية التوسط بين طرفي الأزمة. وفي الوقت نفسه تتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب في البلاد. وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصا دارفور، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يعتقد أنها أقل بكثير من الواقع. وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف إن المعارك الدائرة في السودان أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد، وأكثر من 100 ألف آخرين على اللجوء إلى الدول المجاورة. وتوقعت الأمم المتحدة فرار «800 ألف شخص» الى الدول المجاورة مثل مصر وتشاد وأثيوبيا وافريقيا الوسطى.



وأعلنت الأمم المتحدة امس أن برامجها المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمن سوى 14% من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام وبالتالي فهي مازالت بحاجة لـ 1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك. وعلى موقع تويتر، أكدت منظمة أطباء بلا حدود في السودان عبر حسابها أن فرق الطوارئ التابعة لها «بدأت في الوصول إلى السودان لإطلاق أنشطة استجابة طارئة وإدارة الأنشطة القائمة أساسا في عدة مواقع».



من جهتها، دعت قوى الحرية والتغيير السودانية الشعب للخروج بمظاهرات، وأعلن ياسر عرمان الناطق الرسمي باسمها، أن القوى دعت المجلس المركزي امس، إلى مظاهرات واسعة في المناطق غير المتأثرة بالصراع للدفع نحو التفاوض ووقف الحرب.