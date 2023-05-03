

أعلنت «البحر الأحمر الدولية» - الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم، وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» - عن إطلاق شركة «أكون» (Akun) العلامة التجارية الجديدة المختصة بتجارب المغامرات الرياضية لزوار وجهاتها الفاخرة، وبما يتماشى مع مبادئ التنمية المسؤولة التي تتبانها الشركة.



وجاء اختيار اسم «أكون» المشتق من اللغة العربية، ليكون دلالة واضحة على طموح الشركة عبر وجهاتها الفريدة في تمكين زوارها من الانغماس الكلي في رحلة مثيرة نحو تحقيق استكشاف الذات واستعادة التوازن، وأيضا منح مساحة كافية ليكونوا على سجيتهم في الاستمتاع باللحظة. ويعكس الاسم كذلك مفهوم هذه العلامة التجارية الهادفة إلى تشجيع الناس على تبني أنماط حياة حافلة بالتجارب، حيث يختلف كل يوم عن الآخر.



وبهذه المناسبة، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي في «البحر الأحمر الدولية»: نؤمن في «البحر الأحمر الدولية» بأن أهمية التجارب التي نوفرها لزوارنا لا تقل عن أهمية تطوير الوجهة نفسها. حيث أولينا اهتماما بالغا بإثراء تجارب الأفراد عبر باقة من تجارب مميزة تتيح لهم استكشاف الطبيعة البرية الآسرة وأيضا استكشاف عنان السماء، انطلاقا من بيئات طبيعية آسرة تعزز روح الاستكشاف الذي نسعى إليه في وجهاتنا.



وستتولى «أكون» تشغيل وإدارة تجارب المغامرات والرياضة في وجهات «البحر الأحمر الدولية»، بما في ذلك ركوب الدراجات الكهربائية والدراجات ذات الإطارات العريضة المخصصة للسير على الحصى والطرقات الجبلية، عدا عن تجارب الجري والتنزه لمسافات طويلة عبر مسارات طبيعية متنوعة. ويمكن للضيوف كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من تجارب التسلق والرياضات الشيقة للهواة والمحترفين على حد سواء.



وأضاف: بينما نتحضر لاستقبال أول زوارنا هذا العام، ستشكل «أكون» إلى جانب علامتي «واما» و«جالكسيا»، المتخصصتين بالرياضات المائية والغطس على التوالي، حزمة ثلاثية من التجارب الرياضية الفريدة والممتعة. وانسجاما مع المفاهيم التي تتبناها هذه العلامات التجارية والرؤية الأوسع لـ «البحر الأحمر الدولية»، ستركز «أكون» على مفهوم الاستدامة تماشيا مع مساعينا الطموحة لحماية البيئة المحلية والارتقاء بجودتها.



توفر «واما» مغامرات رياضية مائية ممتعة بدءا من التجديف على ألواح التزلج وقوفا عبر غابات المناغروف الخلابة، إلى الإبحار في أمواج البحر الأحمر الهادئة. أما علامة «جالكسيا»، فتوفر تجارب غطس تتيح للضيوف استكشاف الحياة البحرية الغنية في أعماق البحر الأحمر.



وقالت روزانا شوبرا، المدير التنفيذي لتطوير الوجهات في «البحر الأحمر الدولية»: تركز «أكون» على مفهوم الاستكشاف - بدءا من استكشاف الذات والقدرات الجسدية والذهنية إلى استكشاف تضاريس المملكة. ومن خلال تعاوننا مع اثنتين من أبرز الشركات الدولية المختصة بتجارب المغامرات الرياضية، سنتمكن بلا شك من تصميم وجهات مغامرات ورياضات برية وبحرية وجوية عالمية المستوى، ونتطلع إلى استقبال زوارنا وتشجيعهم على استكشاف خيارات المغامرات الرياضية المثيرة لدينا.