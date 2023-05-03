نجاح يفوق التوقعات لبرنامج «Bankee» في تعزيز الثقافة المالية بين طلبة المدارس

نسخّر كل الإمكانات لنشر الوعي ومساعدة الشباب على بناء أساس مالي قوي للمستقبل



نظم بنك الكويت الوطني زيارة خاصة إلى مدرسة حذيفة بن اليمان الابتدائية، وذلك في إطار جولات الإدارة التنفيذية للبنك للاطلاع على أبرز تطورات تطبيق المرحلة التجريبية من برنامج «Bankee» والذي يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».



وشارك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في الزيارة إلى جانب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية رجاء بوعركي، والمدير العام لمؤسسة كرييتف كونفيدنس سمية الجاسم.



وشهدت الزيارة حضورا كبيرا من أولياء أمور الطلاب الذين تفاعلوا مع أبنائهم حول مميزات البرنامج، كما أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية كما ناقشوا المعلمين والمعلمات حول أثر تطبيق البرنامج على الطلاب.



وتعرف المشاركون خلال الزيارة على كل التفاصيل الخاصة بتطبيق برنامج Bankee، من تجربة البنك الافتراضي الذي يسمح لهم بالحصول على حساب مالي يتم التداول فيه باستخدام عملة «Bankos» الافتراضية، وكيفية حصول الطلبة على المكافآت نتيجة تراكم عملة البرنامج في حساباتهم، حيث زاروا الفصول الدراسية للاطلاع على كيفية تحول البرنامج ليصبح جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل الفصول، كما اطلعوا على كيفية حصولهم على جوائز مقابل الأداء الدراسي والسلوك المتميز.



وبهذه المناسبة، قال الصقر: سعداء برؤية هذا النجاح والتفاعل الكبير الذي يحققه برنامج Bankee في تعزيز الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة التي ستمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صائبة طوال حياتهم.



وأضاف: رعاية برنامج Bankee هو جزء من التزام البنك الأوسع تجاه تعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع، حيث يلتزم البنك بأداء دوره في زيادة الشمول المالي من خلال تثقيف الشباب حول الإدارة المالية الحصيفة ومساعدتهم على بناء أساس مالي قوي يخدمهم طوال حياتهم، فمن خلال التعليم والدعم المناسبين، نعتقد أنه يمكن لجميع الطلاب تعلم كيفية إدارة مواردهم المالية بشكل فعال وبناء مستقبل آمن لهم ولأسرهم.



وأوضح أن البنك يسخر كل إمكاناته الفريدة وخبراته المالية الطويلة لتقديم مساهمة قوية تساعد في نشر الوعي بأهمية الاستقرار والاستقلال المالي للجيل الحالي من الشباب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون للمبادرة تأثير إيجابي على حياة الشباب وأسرهم، حيث سيكونون أكثر استعدادا لإدارة شؤونهم المالية الشخصية واتخاذ قرارات تدعم مستقبلهم المالي.



وكان «الوطني» قد أطلق بالتعاون مع وزارة التربية، و«نزاهة» برنامج «Bankee» في مدارس مختارة بالكويت، والذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.



ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل.



يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.



وتستمر المرحلة التجريبية لبرنامج Bankee طوال العام الدراسي 2022 /2023 بمشاركة 9 مدارس من مختلف المحافظات للذكور والإناث بينها 6 مدارس حكومية و3 مدارس خاصة، وتهدف إلى تقييم إعدادات تطبيق البرنامج من خلال إشراك المعلمين والطلبة في ورش عمل تمهيدية لفحص وتعزيز خصائص التطبيق وتعديلها لتنسجم مع المنهج التعليمي القائم.