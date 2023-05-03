المسلم: برنامج تدريبي متميز يلائم مرحلة جديدة يعيشها «بيتك»



احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك» بعدد من قيادييه التنفيذيين بعد ان اجتازوا بنجاح برنامج كلية هارفارد للأعمال، والمصمم لدعم وتطوير القياديين في القطاع المصرفي والمالي، تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية في عالم متغير» ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بإدارة معهد الدراسات المصرفية، وبالتعاون مع «هارفارد للأعمال».



وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك» محمد المسلم بأن «بيتك»يعمل بشكل دائم على تطوير وتدريب موظفيه وقيادييه وفق افضل الاساليب المتبعة عالميا التي تضمن استمرار تفوق «بيتك» وتميز ادائه، وتحقيق اعلى عائد من الاستثمار في التدريب، وتنمية الاصول البشرية ممثلة في مجموع العاملين في «بيتك» باعتبارهم اساس كل نجاح، معربا عن امله في ان يمثل البرنامج قيمة مضافة حقيقية لجميع القياديين الذي اجتازوه بنجاح، ويساهم في الارتقاء بمستوى الاداء على كافة المستويات، بما يواكب تطلعات «بيتك» وطموحات عملائه، مقدما الشكر والتقدير لبنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية على اقتراح ورعاية هذا البرنامج التدريبي المتميز، وكذلك كلية هارفارد للاعمال التي تقدم محتوى تدريبيا شديد الاهمية.



واضاف: يعيش «بيتك» مرحلة جديدة، تمهد لانطلاقة غير مسبوقة في اسواق عديدة وبمنتجات وانشطة واعمال تحتاج الى قدرات بشرية ذات خبرة ومهارة، وسط مشهد مالي سريع التغير، وتطورات شاملة ومتلاحقة للصناعة المصرفية، ما يحتم ان يتم التركيز على جودة الاداء المهني، وان تتناسب مخرجات الاعمال مع جهود تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المعتمدة وخضوعها للقياس والتقويم والتعديل بحسب المستجدات والاولويات المناسبة لكل بيئة عمل، زمنيا وقطاعيا وجغرافيا، مشيرا الى ان برنامج كلية هارفارد للاعمال يعتمد عليه كداعم لسياسات التدريب في «بيتك».



وأكد المسلم على ضرورة ان تساهم جهود التدريب والمتدربين ونتائجهما في ترسيخ التوجهات الاستراتيجية لـ «بيتك» نحو الرقمنة وقيادة الابتكار في التكنولوجيا المالية مع الاستفادة من الاسواق التي يعمل فيها ومواجهة تحدياتها في اطار سياسة الاستغلال المدروس والامثل للموارد والامكانيات لتحقيق افضل المؤشرات على صعيد الاداء ومعدلات الارباح وتطوير منظومة الخدمات والمنتجات.



يذكر ان البرنامج ركز على موضوعين رئيسيين، هما استراتيجية الأسواق المالية والقيادة، من خلال تزويد المشاركين بالمفاهيم والأدوات اللازمة للقيادة الناجحة، من خلال التأكيد على الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية وفنية وقيادية لمواجهة التحديات، وما يتطلبه التحول الرقمي في القطاع المالي من مهارات وتقنيات إدارية وقيادية مختلفة، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.



ويأتي البرنامج ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، ويشمل برامج متنوعة من حيث المجالات والشرائح المستهدفة يصل عددها إلى 8 برامج تعنى جميعها بتأهيل وتطوير الكوادر البشرية والكفاءات الوطنية وتساهم في إعدادها لتكون رافدا مهما في تطوير القطاعات المصرفية والمالية في الكويت.