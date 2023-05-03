

أعلنت علامة «رام تراك» (Ram Truck) التجارية للشاحنات عن طرح سيارة رام 1500 تي آر إكس إصدار هافوك للعام 2023 الجديدة والحصرية ضمن مجموعة طرازاتها. وتطرح شاحنة رام 1500 تي آر إكس إصدار هافوك باللون Baja Yellow الفريد من نوعه، وتوفر للعملاء خيارا جديدا عند شراء الشاحنة التي تبلغ قوتها 702 حصان.



وقال مايك كوفال جونيور، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية «رام» في مجموعة ستيلانتس: يسعى عملاؤنا إلى التميز على الدوام، ومن خلال طرح سيارة رام 1500 تي آر إكس إصدار هافوك، فإننا نقدم لهم سيارة استثنائية تجمع بين الأداء الفائق والقدرات والتقنيات المبتكرة ضمن فئتها، والتي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم.



وأضاف: تسعى رام دائما لاستكشاف الأفكار الجديدة والسعي لتقديم أحدث التقنيات من أجل استقطاب اهتمام محبي هذا النوع من السيارات.



تعتبر سيارة رام 1500 تي آر إكس إصدار هافوك الجديدة إضافة مميزة لمجموعة رام من شاحنات بيك آب الشهيرة، والتي تتميز بكونها من أسرع وأقوى الشاحنات وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على الطريق. كما تعتبر شاحنة رام 1500 تي آر إكس السيارة الأقوى والأفضل أداء في فئتها بفضل محرك HEMI V8 سعة 6.2 لترات مع شاحن التوربو الفائق الذي يولد قوة تبلغ 702 حصان.



وتوفر سيارة رام 1500 تي آر إكس إصدار هافوك الجديدة لمحبي الشاحنات فائقة الأداء مجموعة أوسع من المحتوى الفريد لتخصيص السيارة بشكل أكبر من خلال توفير مزيج فريد من التكنولوجيا والجرافيك والأداء والمظهر الخارجي مباشرة من المصنع.



ويعزز إصدار هافوك من رام 1500 تي آر إكس مجموعة TRX Level 2 Equipment Group المجهزة لتشمل لونا خارجيا فريدا من نوعه هو Baja Yellow ورسومات وعجلات قياس 18 بوصة سوداء بالكامل بتقنية قفل bead lock، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة الألواح، وطلاء خاص لأرضية صندوق الشاحنة، إضافة إلى تجهيزات تثبيت الحمولة القابلة للتعديل، ودرجة متحركة للصعود، وضوء مكابح بتقنية LED مثبت بالكابينة. أما المقصورة فتتميز بدرزات باللون الأصفر Prowler وشعار TRX مطرز على ظهر المقاعد، إضافة إلى لمسات فريدة من ألياف الكربون وعجلة قيادة بقاعدة مسطحة مكسوة بالجلد وألياف الكربون، وشارة فريدة على وحدة التحكم المركزية، وعرض رأسي للمعلومات على الزجاج الأمامي يعرض كلمة «TRX» باللون Baja Yellow. وتتضمن ميزات السلامة تحكم السرعة الأمثل، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومكابح الطوارئ.



وستتوافر شاحنة رام 1500 تي آر إكس إصدار هافوك 2023 الجديدة بكميات محدودة للغاية خلال النصف الأول من العام 2023.