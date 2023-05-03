

صدر العدد الجديد من «مجلة المصارف» عن شهر ابريل 2023 متضمنا أبرز التطورات المصرفية والاقتصادية المحلية منها والعالمية، وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير د.حمد الحساوي بعنوان «الحكومة الجديدة.. وطموحات متجددة» تحدث فيها عن أن مع كل تشكيل لحكومة جديدة تتجدد الآمال والطموحات والتطلعات، كما ينبغي وضع مصلحة الوطن نصب أعيننا للارتقاء بمكانته الاقتصادية، في إطار يتسم بالهدوء ويرتكز إلى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الآمال والطموحات بشأن الأولويات والقضايا الملحة والعمل على نحو جاد باتخاذ الخطوات اللازمة لصياغة برنامج عمل مناسب للحكومة يكفل الحفاظ على استدامة الانضباط المالي لتمهيد السبل أمام تحقيق هذه الأمنيات وتحويلها إلى واقع يعيشه المواطنون على الأرض ويتوافق مع تطلعاتهم بشكل عام بعيدا عن الحلول التجميلية والجزئية.



كما احتوى العدد على مجموعة من الحوارات والمقابلات مع الشخصيات الاقتصادية والتي تصدر غلاف العدد مقابلة لرئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي، واشتمل العدد أيضا على لقاء الرئيس التنفيذي لبنك HSBC سامر العابد، وعدد من مسؤولي العلاقات العامة للبنوك الأكثر تميزا في دعم الحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» لعام 2022، حيث تم تكريمهم من قبل محافظ بنك الكويت المركزي.



كما اشتمل العدد على تكريم مزدوج من اتحاد المصارف العربية للدكتور حمد الحساوي لحصوله على جائزة عام 2023 للأمناء والمديرين العامين لجمعيات المصارف العربية ولاختياره كأول رئيس للمجلس الاستشاري للأمناء العامين.



كما جاء تسليط الضوء على موضوع المرأة في القطاع المصرفي من خلال قائمة مجلة «فوربس» السنوية لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2023.



وقد تناول العدد ندوة جمعية المحامين بعنوان «الطرق البديلة للاستثمار العقاري ومكافحة تضخم أسعار العقارات».



وجاءت أرباح البنوك السنوية لعام 2022 كأحد أهم الموضوعات في هذا العدد، حيث تم تقديم تحليل مجمع لما سجلته البنوك الكويتية من أرباح قياسية في عام 2022، والتي وصلت صافي أرباحها 1.21 مليار دينار بمعدل نمو 37.7%.



كما تضمن العدد العديد من المقالات منها «البنوك والتكنولوجيا المالية.. من المنافسة إلى تعاون وشراكة تقود المستقبل» تحدثت المقالة عن أن التكنولوجيا المالية Fintech أحد أهم القطاعات الواعدة على مستوى العالم، حيث تمكنت من استخدام التقنيات الحديثة في توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المبتكرة.



وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية قد لا تعتبر منافسا للبنوك في الوقت الراهن، إلا أنها صناعة سريعة النمو، حيث تشير التوقعات إلى تجاوز سوق التكنولوجيا المالية العالمية 400 مليار دولار عام 2027 بمعدل سنوي يتجاوز 25%.



وتناول العدد العديد من الموضوعات والتقارير المحلية والخليجية والعالمية المتخصصة التي تعنى بالشؤون المصرفية والاقتصادية المتنوعة.