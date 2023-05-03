بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ«الأنباء»، عن أن الهيئة تستعد لاستقبال وفد رسمي فلبيني نهاية الشهر الجاري لمناقشة ما يتعلق بالاتفاقية العمالية الفلبينية واستئناف إرسال العمالة المتخصصة إلى الكويت. وأشار المصدر إلى أن الهيئة تنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ملف العمالة المنزلية الفلبينية والعمالة المتخصصة بعد ايقاف إرسالهم إلى الكويت منذ يناير الماضي.



وتوقع أن تتم اعادة إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت بداية الشهر المقبل بعد إتمام إجراءات الفلبين وانتهاء زيارة الوفد المقررة إلى البلاد نهاية الشهر الجاري للاطلاع على وضع العمالة ولقاء أصحاب المصلحة سواء من الجهات الحكومية أو أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية.