اعلنت عضو مجلس الأمة المبطل 2023 د. جنان بوشهري خوضها انتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الانتخابية الثالثة.

وقالت بوشهري في بيان صحافي بشأن خوضها الانتخابات: "أخواتي وإخواني الكرام، ندرك جميعا حجم التعب والجهد الذي بذلتموه في الانتخابات التي جرت بالأمس القريب، متطلعين إلى مستقبل آمن ومزدهر، ومرحلة سياسية مستقرة ورواج اقتصادي يحقق الرفاه لحاضر الوطن ومستقبل أبنائكم، وندرك - في موازاة ذلك - شعوركم تجاه العملية البرلمانية التي تتعثر تارة بالخلافات السياسية وتارة بالإبطال الدستوري، وتلمسكم للإخفاق في تحقيق تطلعاتكم وأمانيكم المستحقة".

‏وأضافت: انه وأمام هذا الوضع غير المقبول، وحالة عدم الاستقرار التي ضربت أركان السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإننا أمام مرحلة تتطلب منا التكاتف والعمل حتى لا تواصل مؤسسات الدولة سقوطها، ويفقد الوطن هويته الدستورية الديموقراطية، مؤكدة أنها مرحلة في غاية الحساسية والأهمية، لذلك فإن الواجب الوطني يستوجب علينا ألا نسلم مستقبلنا للمجهول، ونستسلم للسقوط ولا ننهض.

‏وذكرت انه وعليه، وانطلاقا من نهج قوامه التشريع والرقابة، قواعده مبادئ دستورية نصا وروحا، واستكمالا لمسار وطني آمنت به قولا وفعلا، أعلن الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الثالثة، متطلعة لدعمكم وثقتكم.

‏وقالت: "أحيي الخطوة التي سار بها الزملاء المرشحون بإعلانهم خوض الانتخابات دون مقرات انتخابية، فنعم الانتخابات التي تكون مقراتها دواوين أهل الكويت وبيوتهم، فهم الأساس لأي عملية ديموقراطية، وهم أصحاب القرار".