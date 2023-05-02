تونس - دعت الكاتبة الكويتية المختصة في ادب الطفل امل الرندي اليوم الثلاثاء الى تشجيع الاطفال على التخلي عن "الوجبات الجاهزة" وتعويضها بأكل صحي يعود بالنفع على القدرات الجسدية والذهنية للاطفال.



جاء ذلك خلال ورشة اقامتها الرندي تحت عنوان "طعامك سر صحتك وقوتك" على هامش فعاليات الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب بمشاركة عدد من الاطفال والاولياء من رواد المعرض.



وقالت الرندي في اتصال مع "كونا" انها قدمت خلال الورشة قصتها "غذاء امي اللذيذ" محفزة الأطفال على تبني وصفات غذائية صحية تحافظ على صحتهم وبنيتهم الجسدية.



وشددت على ضرورة التركيز على أكل الخضار والفواكه الصحية والابتعاد عن الطعام الجاهز الذي كثيرا ما يتسبب بالسمنة بعدما باتت السمنة المفرطة مرضا شائعا يتسبب بالإصابة بأمراض مختلفة.



واعربت الرندي عن شكرها للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت على رعايته لحملة "اقرأ وتذوق" الموجهة للأطفال بعمر 8 إلى 11 عاما بهدف تحفيزهم على اتباع عادات غذائية صحية سليمة بأسلوب تربوي وتوعوي.



وحول محتوى قصة "طعام امي اللذيذ" اوضحت الرندي انها تدور حول رحلة يقوم بها أطفال مدرسة إلى خارج البلاد يخضعون خلالها لنظام غذائي صحي ولنظام رياضي صارم ما غيّر قناعاتهم وجعلهم يتخلون عن عاداتهم في طلب الوجبات السريعة وصاروا يتبعون أسلوب حياة صحية.



واكدت الرندي ان الورشة التي اقامتها تساعد الاطفال على تبني الأفكار الصحية والانتماء إليها والتخلي عن العادات غير الصحية في طلب الوجبات السريعة الجاهزة من أجل مستقبل صحي وبنية جسدية قوية والركون إلى طعام الأم.