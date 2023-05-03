عبدالعزيز الفضلي

أغلقت إحدى مدارس المرحلة الابتدائية التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية فصل طلابي بسبب انتشار مرض " جدري الماء ".

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنباء"، ان الادارة المدرسية ومن خلال العيادة الطبية لاحظت انتشار المرض وقامت بإغلاق أحد فصول الصف الثالث بالكامل بتعليمات من الصحة المدرسية بعد ان تم ابلاغها بذلك، مشيرةً إلى أنها أرسلت كتبا بيد الطالبات لأولياء أمورهن بهذا الشأن .

وقالت مديرة المدرسة في الكتاب الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: " الرجاء من جميع اولياء الامور اجراء فحص لبناتهم ضد مرض (chiken box ) أو جدري الماء اليوم للضرورة وعلى متعلمات الصف ٣/٣ عدم الحضور غداً إلا بورقة من الصحة المدرسية تؤكد خلوهن من المرض نسأل الله السلامة للجميع .