يشارك منتخب الكويت للاستعراض على الجليد (الفيغر) في بطولة الامارات الدولية للعبة 2023 والتي ستنطلق في مدينة العين الاماراتية الخميس المقبل وتستمر 3 أيام.

ويمثل (أزرق الفيغر) في هذه البطولة الدولية التي تشهد مشاركة 267 لاعبة من عدد كبير من الدول العربية والاجنبية كل من حصة الصرعاوي وسارة اللهو ودلال البدر وليا القبندي ولارا البراك وسما جراغ وجوري الملا وليلى الفارسي ودانة المطلق.

وقال رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوفد الكويتي سيتوجه غدا الخميس للامارات مؤكدا أهمية مشاركة لاعبات الكويت في هذه البطولة الكبيرة للارتقاء بمستويات اللاعبات الفنية.

وأوضح العجمي ان اللاعبات على أتم الجاهزية لخوض منافسات هذه البطولة حيث اقام الجهاز الفني للمنتخب تدريبات قوية في صالة النادي في منطقة بيان مشيدا بالتزام اللاعبات بالتدريبات وحرصهن على تمثيل بلادهن بصورة مشرفة بالبطولات الخارجية.

وذكر ان لاعبات المنتخب الكويتي يملأهن الحماس لإحراز العديد من الميداليات لا سيما ان منتخب الفيغر حقق العديد من الانجازات في البطولات السابقة مؤكدا حرص النادي على دعم لاعبيه في كافة الالعاب.

وثمن دعم الهيئة العامة للرياضة لكل أنشطة النادي الذي يشرف على خمسة ألعاب شتوية اولمبية وهي اضافة للفيغر ألعاب الهوكي على الجليد والكيرلنج والتزحلق على الجليد والسرعة على الجليد.