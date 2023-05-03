عبدالعزيز الفضلي

في ضوء ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول حادثة سقوط طالبة في المرحلة المتوسطة بإحدى المدارس التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية ، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أن وزارة التربية تابعت الحادثة باهتمام بالغ ، وتؤكد على أن حالة الطالبة الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر .

وأكد الوهيدة حرص وزارة التربية الشديد على كافة منتسبيها من أبنائها الطلبة والطالبات ، وسعيها الحثيث في الحفاظ على سلامتهم يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأشار الوهيدة أن إدارة المدرسة قامت بواجبها التربوي من خلال تفعيل فريق التدخل السريع، واستدعاء فرق الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، بمتابعة مستمرة من الإدارة العامة لمنطقة الجهراء للاطمئنان على حالة الطالبة، حيث تتلقى علاجها برعاية كاملة في مستشفى الجهراء نتيجة لبعض الكسور التي تعرضت لها وحالتها مستقرة بحمد الله .

ونوه الوهيدة أن وفد ممثلاً من وزارة التربية زار الطالبة أكثر من مرة للاطمئنان على سلامتها، سائلين المولى القدير أن تعود الطالبة إلى مقاعد الدراسة في القريب العاجل، وتستكمل مع زميلاتها الطالبات طريق النجاح والتقدم.